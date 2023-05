AirPods 3 con custodia Lightning al minimo storico su Amazon: che prezzo!

Dopo avervi parlato dell'iPhone 14 da 256 GB al minimo storico su Amazon, è ora il turno di un altro iDevice in offerta sul colosso dell'ecommerce di Seattle. Questa volta, infatti, Amazon sconta al minimo storico le AirPods 3, lanciate in Italia ad ottobre 2021.

Al momento, le AirPods 3 sono scontate del 24%, ad un prezzo di 159 Euro, contro il valore di listino di 209 Euro. L'offerta è valida sulle cuffie con custodia di ricarica Lightning, mentre per le cuffie con custodia di ricarica MagSafe lo sconto è molto più basso: parliamo infatti di un semplice ribasso del 9%, che porta il prezzo definitivo da 219 Euro a 199 Euro.

Nonostante siano uscite nel corso del 2021, le AirPods 3 sono le cuffie Apple più amate dal pubblico, sia per via del loro prezzo piuttosto basso che perché rimarranno molto probabilmente la proposta "regina" di Cupertino almeno fino al 2024. Con il lancio delle AirPods Pro 2 a settembre 2022, infatti, la lineup di auricolari di Apple dovrebbe essere completa ancora per qualche mese.

Inoltre, le AirPods 3 hanno feature come l'audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, che permette di avere un suono tridimensionale durante la riproduzione musicale, e l'EQ adattiva, che calibra la musica in base alla forma dell'orecchio. Manca invece la cancellazione attiva del rumore, implementata solo sulle AirPods Pro 2 (che però hanno anche un costo nettamente più alto).

Infine, vi ricordiamo che le nuove AirPods hanno i comandi gestuali e i sensori di pressione per il controllo della riproduzione di audio e video senza toccare il telefono, ma anche per rispondere e riagganciare alle chiamate. Secondo Apple, l'autonomia totale delle cuffie si aggira attorno alle 30 ore, contando le ricariche garantite dalla Custodia Lightning.