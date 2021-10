AirPods 3 e MacBook Pro 2021: al via su Amazon i preordini

A poche ore dalla presentazione dei nuovi MacBook Pro 2021, sono partiti ufficialmente su Amazon i preordini di alcune varianti dei nuovi laptop di Apple e delle AirPods 3 di nuova generazione. La consegna e disponibilità è garantita a partire dal 26 Ottobre prossimo.

Preordini AirPods 3 e MacBook Pro 2021 su Amazon

Apple AirPods (terza generazione): 199 Euro

2021 Apple MacBook Pro (14", Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) - Grigio siderale: 2349 Euro

2021 Apple MacBook Pro (14", Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) - Grigio siderale: 2849 Euro

2021 Apple MacBook Pro (16", Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) - Grigio siderale: 3079 Euro

2021 Apple MacBook Pro (16", Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) - Grigio siderale: 2849 Euro

2021 Apple MacBook Pro (16", Chip Apple M1 Max con CPU 10-core e GPU 32‑core, 32GB RAM, 1TB SSD) - Grigio siderale: 3949 Euro

Come si può vedere, non sono disponibili tutte le configurazioni dei MacBook Pro e per coloro che necessitano di versioni più elaborate è necessario rivolgersi direttamente all'Apple Store Online.

Le nuove AirPods 3 si differenziano dai modelli precedenti per un design che ricorda le AirPods Pro, ma anche per un nuovo driver e l'Adaptive EQ.