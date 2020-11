Le AirPods 3 si mostrano nella prima foto: saranno simili alle AirPods Pro?

Il leaker DuanRui ha pubblicato sul sito cinese 52audio quelle che potrebbero essere le prime fotografie reali delle AirPods di terza generazione che come ampiamente preannunciato da alcune indiscrezioni emerse nelle scorse ore, dovrebbero riprendere il design delle attuali AirPods Pro.

Secondo un rapporto pubblicato da Bloomberg, le AirPods 3 dovrebbero avere un design molto simile alle attuali AirPods Pro, ed infatti sono descritte da molti come una versione low cost di queste ultime. Lo stelo infatti dovrebbe essere più corto rispetto ad AirPods 2, con copriauricolari sostituibili. Probabile he ereditino il design in-ear, mentre non dovrebbe essere presente la cancellazione attiva del rumore.

Contestualmente al lancio delle AirPods 3, Apple dovrebbe anche lanciare le AirPods Pro 2, che cambieranno aspetto e saranno simili alle Galaxy Buds. Secondo i leaker infatti Apple avrebbe deciso di rimuovere completamente lo stelo per adattare gli auricolari alla forma delle orecchie.

Il lancio sarebbe in programma per inizio 2021. Non saranno infatti presenti nel corso del keynote One More Thing del 10 Novembre, che sarà dedicato esclusivamente ai nuovi Apple Silicon ed i Mac.

Ovviamente, come sempre in questi casi consigliamo di prendere con le pinze le fotografie in quanto non sono state verifiche e potrebbe anche trattarsi di un fake.