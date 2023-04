AirPods 3 in offerta su Amazon per il weekend: sconto del 21%

In aggiunta al nuovo volantino Trony di questo weekend, Amazon propone un’offerta molto interessante sulle AirPods di terza generazione con custodia di ricarica Lightning, su cui è possibile risparmiare il 21% rispetto al prezzo di listino.

Gli auricolari senza fili, nella fattispecie, sono disponibili al prezzo di 164,99 Euro, in calo del 21% rispetto ai 209 Euro di listino. La consegna, senza costi aggiuntivi e con il Prime è garantita per giovedì 27 Aprile 2023 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna. Tramite la scheda prodotto è possibile anche effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 33 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero. Nessuna informazione ovviamente sulla data di scadenza dell’offerta, e come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l’ordine a stretto giro per poterne approfittare.

Le AirPods di terza generazione dispongono dell’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione, ed è presente sullo stelo anche un sessione di pressione che permette di controllare la riproduzione multimediale e le chiamate. Garantita anche la resistenza al sudore ed all’acqua sia per le AirPods che per il case.