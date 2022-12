AirPods 3 in offerta su eBay: risparmio del 10% e consegna per Natale

Mentre scorrono i titoli di coda sul Sottocosto Unieuro, su eBay troviamo una promozione molto interessante sulle AirPods di terza generazione targate Apple, che vengono proposte ad un prezzo molto interessante con consegna garantita prima di Natale.

Gli auricolari senza filo della società di Cupertino possono essere acquistati a 188,99 Euro, a cui però bisogna aggiungere 4,90 Euro di spese di spedizione.

Il risparmio netto è quindi importante se si mette a confronto il prezzo con quello di listino imposto dal colosso di Cupertino.

La vendita è effettuata direttamente da Monclick, un rivenditore premium che ha oltre 238mila recensioni con una percentuale di feedback positivi del 96,6%.

La consegna, come dicevamo poco sopra, è prevista per il 22 Dicembre 2022 se si effettua l'ordine in giornata odierna. Monclick accetta come sistema di pagamento PayPal, Google Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta, e come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse dal momento che le unità a disposizione potrebbero andare subito sold out.