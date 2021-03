Niente AirPods 3 al presunto keynote di Marzo di Apple: produzione al via a fine 2021

Del presunto keynote Apple di Marzo 2021 abbiamo a più riprese parlato su queste pagine, e seguendo la tabella di marcia classica del colosso di Cupertino, qualora dovesse tenersi il 23/3, l'ufficialità dovrebbe arrivare oggi. Secondo quanto riferito da un popolare leaker, però, le AirPods 3 non saranno della partita.

In una nuova nota agli investitori inviata da Ming-Chi Kuo, da sempre uno dei leaker più affidabili sul mondo Apple, l'analista afferma che secondo le informazioni in suo possesso la terza generazione degli auricolari senza fili non verrà presentata nell'immediato futuro.

La produzione di massa infatti inizierà infatti solo nel terzo trimestre del 2021, ed avrebbe poco senso per Apple presentare un prodotto in arrivo nei negozi solo a fine anno. A questo punto sembra maggiormente percorribile la pista che porta ad una presentazione delle AirPods 3 o ad inizio secondo semestre, oppure in concomitanza con il keynote in cui saranno svelati i nuovi iPhone.

Kuo prevede che le spedizioni delle AirPods dal primo al terzo trimestre del 2021 diminuiranno del 25% e si attesteranno a 55 milioni di unità, ed in tutto l'anno saranno pari a 78 milioni di unità, rispetto ai 90 milioni del 2020.

Le nuove AirPods Max avrebbero contribuito solo in maniera minore alle vendite complessive, ed avrebbero spostato circa 1 milione di unità, probabilmente a causa del prezzo elevato.