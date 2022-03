AirPods 3 in super offerta Amazon: nuovo minimo storico sulle cuffie Apple

Nuovo minimo storico per le AirPods 3 su Amazon. In giornata odierna il colosso di Seattle infatti propone uno sconto molto interessante sulla terza generazione degli auricolari senza fili del colosso di Cupertino, su cui è possibile risparmiare il 20%.

Nella fattispecie, le AirPods di terza generazione passano a 159 Euro, in calo di 40 Euro rispetto ai 199 Euro di listino, con un risparmio netto del 20%.

Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili da 31,80 Euro al mese, ovviamente a tasso zero ed interessi zero. La consegna, senza costi aggiuntivi, è prevista per lunedì 7 Marzo 2022, per coloro che effettuano l'ordine nelle prossime ore.

Tramite la scheda prodotto è possibile anche aggiungere la garanzia AppleCare+ per AirPods 3, della durata di due anni, pagando un sovrapprezzo di 39 Euro da aggiungere al costo scontato.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta sulle AirPods 3, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in quanto lo sconto potrebbe esaurirsi già nelle prossime ore.