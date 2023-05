AirPods 3 e TV LG da 32 pollici in sconto su Amazon oggi 1 Maggio

Insieme alle nuove offerte solo online di Unieuro, anche Amazon rinnova in giornata odierna gli sconti con una doppia promozione su due prodotti molto interessanti. le AirPods di terza generazione ed un TV LG da 32 pollici.

Di seguito i dettagli:

LG 32LQ630B6LA Smart TV 32" HD Ready , TV LED 2022 con Processore α5 Gen 5 con AI, webOS 22, HDR, Wi-Fi, Bluetooth, Game Optimizer, Google Stadia e GeForce NOW, Compatibile con Google Home e Alexa: 195,08 Euro

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​: 164,99 Euro

Per quanto riguarda la smart tv LG, nella scheda prodotto viene visualizzato come prezzo 198,99 Euro. Tuttavia, al momento del check out il sistema provvederà a stornare i 3,91 Euro corrispondenti allo sconto aggiuntivo. La consegna, senza costi extra, è garantita tra il 17 ed il 19 Maggio 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, mentre non è disponibile il pagamento a rate con Amazon ma solo tramite Cofidis.

Passando alle AirPods 3 invece, la consegna è prevista tra il 18 ed il 30 Maggio 2023, probabilmente a causa dell'elevata domanda. In questo caso è possibile optare per i pagamenti rateali in cinque mesi da 33 Euro.

Come sempre consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio.