AirPods 3, Xiaomi Mi Band 6 NFC e AirPods Max in offerta oggi su Amazon

Nel giorno in cui Mediaworld lancia lo Sconto World, il nuovo volantino attivo fino al 10 Luglio 2022, Amazon continua con le sue promozioni sui prodotti d'elettronica. Protagonisti sono gli indossabili: in offerta troviamo le AirPods 3 e Max, e lo Xiaomi Mi Band 6 NFC.

Di seguito, nella fattispecie, gli sconti:

Novità Apple AirPods (terza generazione) : 169,15 Euro (199 Euro)

: 169,15 Euro (199 Euro) Nuovo Apple AirPods Max - Verde: 399,99 Euro (629 Euro)

- Verde: 399,99 Euro (629 Euro) Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, Orologio Smart Xiaomi, Funzione Pagamento Contactless, Controllo Vocale con Alexa, Schermo AMOLED 1.56'', Resistente all'Acqua, Cinturino Antibatterico, Versione Italiana: 41,98 Euro (54,99 Euro)

Per quanto riguarda Xiaomi Mi Band 6 NFC, la spedizione è gestita da Amazon mentre la vendita da PriceWow, un venditore di terze parti che comunque garantisce tutti i vantaggi classici del Prime, inclusa la consegna senza costi aggiuntivi per venerdì 8 Luglio 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 6 ore e 34 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Fronte AirPods Max, attualmente non è garantita la disponibilità, ma è comunque possibile effettuare il preordine e bloccarle al prezzo in questione che è comunque molto vantaggioso. Amazon consente anche di pagare in cinque rate mensili da 80 Euro al mese.

Infine, sulle AirPods di terza generazione è disponibile il pagamento in cinque rate da 33,83 Euro.