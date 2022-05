AirPods 3 e Xiaomi Redmi Note 10 5G in sconto oggi su Amazon

Nel giorno in cui Mediaworld lancia gli X-Days, c'è anche la risposta di Amazon che in giornata odierna propone un'ampia gamma di prodotti in sconto. Tra i protagonisti troviamo le AirPods di terza generazione e lo Xiaomi Redmi Note 10 5G.

Di seguito gli sconti:

Novità Apple AirPods (terza generazione) : 169,99 Euro (199 Euro)

: 169,99 Euro (199 Euro) Xiaomi Redmi Note 10 5G 4GB+128GB Gris Dual SIM: 163,90 Euro (199,99 Euro)

Sulle AirPods 3, è anche possibile scegliere il pagamento in cinque rate mensili a costo zero ed importo zero: le mensilità sono da 34 Euro, e la consegna è garantita per lunedì 23 Maggio 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Tramite la scheda prodotto viene anche data la possibilità di aggiungere accessori extra come la garanzia AppleCare+.

Per quanto riguarda lo Xiaomi Redmi Note 10 5G da 4/128GB, invece, la consegna è già garantita per domani 19 Maggio 2022 se si effettua l'ordine entro 7 ore e 40 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Tuttavia, in questo caso non è disponibile il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon in quanto il venditore è di terze parti e non è direttamente Amazon. Nonostante ciò però il prodotto beneficia di tutti i vantaggi classici del Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.