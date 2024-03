AirPods 4, cambia tutto? Modello low-cost, nuovo design e funzioni extra in arrivo

Nel 2024, Apple dovrebbe lanciare le AirPods 4 e le AirPods Max di seconda generazione. Ebbene, sembra che quello di quest'anno sarà il più grande lancio di sempre per la linea AirPods del colosso di Cupertino: secondo una fonte estremamente affidabile, la Mela Morsicata si aspetterebbe delle vendite da record!

La notizia arriva da Mark Gurman, giornalista di Bloomberg che nell'ultimo numero della sua newsletter Power On ha confermato che Apple vorrebbe vendere 20-25 milioni di AirPods nel corso del 2024. Per questo, l'azienda avrebbe informato i suoi fornitori in anticipo, chiedendo loro di migliorare le proprie linee produttive in vista del lancio delle AirPods 4, che con ogni probabilità si terrà nella seconda metà del 2024.

Sono proprio queste aziende ad aver avvisato Gurman delle incredibili prospettive di vendita delle AirPods 4, la cui produzione di massa inizierà a maggio presso GoerTek e LuxShare Precision Industry. Dati i tempi di produzione e le strategie commerciali di Apple, possiamo ipotizzare che ottobre 2024 dovrebbe essere il mese perfetto per l'arrivo delle AirPods 4 sul mercato.

Ma perché Apple si aspetta un successo del genere dalle sue nuove cuffie in-ear? I motivi sono essenzialmente due: il primo è che le AirPods 4 sostituiranno due modelli di auricolari del colosso di Cupertino, ovvero le AirPods 2 e le AirPods 3. Finora, le AirPods 2 sono rimaste in commercio, a fianco del modello di terza generazione, come un'alternativa a basso costo a quest'ultimo. Nel 2024, però, il colosso di Cupertino dovrebbe lanciare due versioni di AirPods 4, una con codename B768M e l'altra con nome in codice B768E: la "E" di quest'ultimo modello dovrebbe significare "entry-level", indicando che si tratterà di un dispositivo di fascia bassa e con un prezzo abbordabile.

In secondo luogo, pare che le AirPods 4 avranno tante novità hardware e software: secondo Gurman, le cuffie di nuova generazione avranno un nuovo design con vestibilità migliorata, un case di ricarica con porta USB-C e, nella versione "M", anche delle funzioni finora riservate alle AirPods Pro, ovvero la cancellazione attiva del rumore e un altoparlante integrato nella custodia, con tanto di supporto per la localizzazione con l'app Dov'è.

