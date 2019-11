AirPods ed AirPods Pro in offerta su Amazon aspettando il Black Friday

Mentre Amazon ha già annunciato le date del Black Friday 2019, continuano ad arrivare offerte su vari prodotti. In particolare, quest'oggi ci soffermiamo sulle AirPods, le cuffie senza fili della compagnia di Cupertino, che possono essere acquistate a prezzi più bassi rispetto a quelli di listino.

Le AirPods Pro, ovvero il modello top topo di gamma annunciato da pochi giorni e di cui abbiamo avuto modo di parlare nella nostra recensione, sono disponibili al prezzo di 271,77 Euro, per un risparmio di 7 Euro rispetto ai 279 Euro di listino. Il ribasso è davvero minimo, ma comunque interessante se si conta che si tratta di un prodotto nuovo.

Per chi non avesse seguito, le AirPods Pro rispetto alla variante "classica" sfoggiano un nuovo design in-ear ed un sistema di cancellazione attiva del rumore che permettono di immergersi completamente nel suono.

In offerta però troviamo anche il modello "normale". In questo caso le AirPods 2 con custodia di ricarica non wireless sono disponibili al prezzo speciale di 143,99 Euro, 35,01 Euro in meno rispetto ai 179 Euro di listino. Per coloro che invece desiderano acquistare la variante con case wireless, è disponibile un'offerta che permette di portarla a casa a 179 Euro dai 229 Euro di listino.

In tutti i casi la vendita è effettuata direttamente da Amazon.