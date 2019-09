Le AirPods di Amazon costeranno 100 Dollari e faranno da fitness tracker?

A meno di ventiquattro ore dall'evento Amazon di Settembre, in programma domani, emergono sul web alcuni rumor su ciò che andrà a presentare il colosso di Seattle. Tra i dispositivi potrebbe figurare anche una versione proprietaria delle AirPods, che dovrebbe costare circa 100 Dollari.

A riportare l'indiscrezione CNBC, secondo cui alcune persone vicine al progetto "Puget" avrebbero affermato che si tratterà di auricolari senza filo, appunto come quelli di Apple, ma che potranno fare anche da fitness tracker.

Al loro interno infatti potrebbe esserci un accelerometro, che dovrebbe permettere alle cuffie di tracciare i movimenti e la corsa, ma anche un sistema in grado di calcolare le calorie bruciate ed il ritmo. I primi rumor sulla versione proprietaria di Amazon delle AirPods sono emersi sul web ad inizio anno, ma mai prima d'ora si era parlato della possibilità che questi potessero fare anche da dispositivo sanitario o fitness tracker. Proprio quest'ultimo aspetto, insieme al prezzo più basso, potrebbe spingere in molti a scegliere la soluzione della società di Jeff Bezos.

Ovviamente da parte di Amazon non sono arrivati commenti al rumor, ma sempre CNBC ha anche riferito che la società potrebbe presentare anche un nuovo Echo con altoparlanti più potenti, in grado di offrire una qualità sonora migliore rispetto a quelli in commercio.