Le AirPods di Apple sono in offerta ad un PREZZO STRACCIATO su Amazon

Amazon quest’oggi propone un’offerta molto interessante sulle Airpods di seconda generazione, con custodia di ricarica tramite cavo, che raggiungono il minimo storico sulla piattaforma di Jeff Bezos.

Le AirPods di seconda generazione con custodia di ricarica tramite cavo, nella fattispecie, sono disponibili in offerta a 104 Euro, il 30% in meno rispetto ai 149 Euro di listino, con consegna senza costi aggiuntivi per venerdì se si effettua l’ordine entro 15 ore e 5 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Amazon consente anche di effettuare il reso entro 14 giorni dalla consegna, mentre non è disponibile la possibilità di procedere con il pagamento a rate di Amazon ma solo con quello di Cofidis. Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre in casi analoghi il consiglio è di procedere rapidamente con l'ordine in caso d'interesse in quanto le unità a disposizione a prezzo ridotto potrebbero andare sold out.

