AirPods sempre più centrali nell'ecosistema Apple: monitoreranno febbre e postura?

A pochi giorni dalla presunta presentazione delle nuove AirPods 3, che potrebbe avvenire nel corso del keynote del 18 Ottobre, il Wall Street Journal ha pubblicato un rapporto secondo cui Apple sarebbe al lavoro su una versione delle cuffie senza fili con funzionalità specifiche per la salute.

Secondo alcuni documenti visti dal Journal, Apple vorrebbe fare in modo che in futuro le AirPods possano monitorare la temperatura corporea e la postura, oltre che funzionare come apparecchio acustico.

Gli ingegneri Apple sarebbero al lavoro su alcuni prototipi con dei sensori che permetteranno agli utenti di ottenere sempre informazioni sulla temperatura corporea quando le indossano. I sensori sarebbero stati montati nella parte delle cuffie che entrano nell'orecchio, e lavorerebbero in tandem con un sensore simile che potrebbe essere presente sul nuovo Apple Watch Series 8 in arrivo il prossimo anno.

Per quanto riguarda il monitoraggio della postura, invece, Apple punterebbe ad utilizzare dei sensori di movimento che saranno in grado di avvisare gli utenti quando si piegano troppo, ad esempio mentre sono al PC o mentre leggono.

Infine, Apple punterebbe anche a fare in modo che le AirPods possano essere utilizzate come apparecchi acustici, grazie ad un'espansione della normativa FDA.

Il Journal afferma che i tre progetti in questione potrebbero anche non vedere mai la luce in quanto le compagnie sono solite lavorare su prototipi che poi non vengono commercializzati.