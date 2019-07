AirPods: entro la fine 2019 arriva una versione resistente all'acqua?

Secondo una interessante indiscrezione trapelata sul web, Apple si appresta a portare sul mercato una nuova versione delle sue AirPods resistente all'acqua. Il rumor fornirebbe anche una giustificazione sensata per il fatto che le cuffie sarebbero rilasciate a pochi mesi di distanza dalle AirPods 2.

Infatti secondo le speculazioni, Apple avrebbe dovuto lanciare sul mercato le nuove AirPods con ricarica wireless già nel 2018. Ma l'azienda avrebbe temporeggiato a lungo, perché sperava di annunciare le nuove cuffie assieme all'attesissima (ma ormai definitivamente cancellata) AirPower: il tappetino ufficiale per la ricarica wireless. Tant'è che la sagoma dell'AirPower compare sulla confezione della nuova versione delle cuffie.

Così Apple si troverebbe a lanciare già verso la fine del 2019 la terza generazione delle AirPods, questa volta finalmente dotate di certificazione per la resistenza all'acqua.

Il rumor non finisce qua: il design delle AirPods, dopo essere rimasto invariato nell'ultima edizione, verrebbe finalmente svecchiato in piccola parte. Inoltre le AirPods 3 sarebbero anche dotate di un nuovo sistema per la cancellazione dei rumori ambientali.

Tutto vero? Ovviamente bisogna prendere questa notizia con le pinze, in attesa di un annuncio ufficiale.

Nel frattempo, ieri la notizia dell'avvio della produzione —già entro fine luglio— della nuova generazione di iPad con schermo da 10.2 pollici.