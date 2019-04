Le Airpods di prima generazione al prezzo più basso di sempre su Amazon

Amazon ha deciso di fare un interessante regalo di Pasqua agli utenti, proponendo le AirPods di prima generazione al prezzo più basso di sempre. Si tratta di un'offerta davvero molto interessante, di cui però non abbiamo molte indicazioni sulla durata.

Come vi mostriamo nello screenshot in calce, il gigante di Jeff Bezos propone le cuffie senza fili di Apple di prima generazione a soli 141,55 Euro, per un risparmio considerevole rispetto al prezzo di lancio del colosso di Cupertino. Si tratta del prezzo più basso mai raggiunto su Amazon.

Le AirPods di prima generazione si differenziano dalla seconda per l'assenza del chip H1 che garantisce maggiore potenza di ascolto ed una durata della batteria maggiore rispetto alla prima.

Alle cuffie in questione può ovviamente essere aggiunta la custodia di ricarica wireless, che consente di ricaricare il case tramite un pad senza fili. Ovviamente l'acquisto deve essere effettuato a parte tramite il sito web Apple o direttamente direttamente da Amazon.

Di recente abbiamo avuto modo di provare le AirPods 2: per maggiori informazioni vi rimandiamo alla nostra recensione.