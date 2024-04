AirPods low cost? A quanto pare esistono davvero e stanno per arrivare

A quanto pare, il 2024 sarà un anno importante non solo per gli iPad e per iOS che punterà tutto sull’IA, ma anche per la gamma AirPods. In una nuova nota pubblicata dall’analista Jeff Pu infatti si legge che Apple ha intenzione di rinnovare in maniera importante la lineup di auricolari senza fili.

La novità più importante però è senza dubbio rappresentata dall’arrivo di un modello a basso costo di AirPods, battezzato “Airpods Lite”, la cui produzione dovrebbe aumentare entro la fine dell’anno. Pu non scende nei dettagli tecnici del progetto, ma anche in passato l’analista Ming-Chi Kuo aveva riferito che Apple potrebbe lanciare una versione a basso costo degli AirPods, da lanciare presumibilmente nel 2024 ad un prezzo intorno ai 99 Dollari.

Lo stesso giornalista di Bloomberg ha più volte ribadito cheApple intende introdurre AirPods 4 nel 2024 con due diversi modelli: entrambi a quanto pare sfoggeranno un nuovo design ed un case di ricarica USB-C, ma solo sulla variante di fascia alta dovrebbe essere presente la cancellazione attiva del rumore. Nessuna informazione sulla possibile data di presentazione, ma come sempre in casi analoghi consigliamo di prendere i rumor con le pinze in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.

