AirPods, MateBook e Moto G30 tra le offerte a tempo di Unieuro per il Black Friday

Unieuro rinnova oggi le offerte a tempo e tra le numerose promozioni proposte in vista del Black Friday 2021 troviamo tre offerte molto interessanti su altrettanti prodotti d'elettronica ed informatica.

Le AirPods 2 (versione 2019 con case di ricarica Lightning) possono essere acquistate al prezzo di 99 Euro, il 33% in meno rispetto ai 149,99 Euro di listino, con consegna a domicilio e ritiro in negozio a costo zero. Viene anche proposta la possibilità di aggiungere lo Smile Service con copertura da danni accidentali per 12 mesi al prezzo di 29,99 Euro.

In offerta troviamo anche il computer portatile Huawei MateBook D 15 da 15,6 pollici con processore Intel Core i5 di decima generazione, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 512 gigabyte, oltre che con Windows 10 Home. Il prezzo proposto è di 599,90 Euro, il 20% in meno rispetto ai 749,90 Euro di listino. Anche qui la consegna a domicilio ed il ritiro in negozio è a costo zero, e l'offerta sarà attiva fino al prossimo 28 Novembre 2021.

Infine, segnaliamo la promozione sul Motorola Moto G30 con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di storage, che passa a 179,99 Euro dai 239,99 Euro di listino. Consegna a domicilio e ritiro in negozio gratuita.