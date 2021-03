AirPods Max, Apple rilascia un nuovo update che risolve il battery drain

Pensate per il pubblico più esigente in termini di altà fedeltà, le cuffie Apple AirPods Max sono state lanciate pochi mesi fa sul mercato ma non sono risultate esenti da difetti di natura strutturale in alcuni casi, ma anche da bug.

Oltre all'ormai ben noto problema della condensa all'interno dei padiglioni infatti, sembra che alcuni utenti abbiano lamentato serie problematiche riguardanti uno spropositato battery drain quando poste all'interno della loro custodia.

Come precedentemente spiegato nel dettaglio, quando inserite all'interno della custodia, le AirPods Max dovrebbero entrare in uno stato di risparmio energetico di base, per poi passare al cosiddetto Ultra-Low Power Mode dopo 18 ore.

Alcuni utenti però hanno segnalato un enorme draining notturno, che comportava il passaggio dal 100% all'1 o in alcuni casi anche allo 0% dell'autonomia se riposte all'interno dello Smart Case.

Il nuovo firmware 3C39 introduce nuovi parametri per l'Ultra risparmio energetico, che adesso dovrebbe entrare in vigore già dopo 30 minuti. Si tratta quindi di un workaround che dimostra come il risparmio energetico iniziale non sia troppo efficiente, riuscendo a scaricare ugualmente il device in meno di 18 ore.

Ricordiamo che le cuffie AirPods Max sono disponibili a 629 Euro sul sito ufficiale, nelle colorazioni Grigio siderale, Argento, Verde, Rosa e Celeste.