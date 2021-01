AirPods Max, iPhone 12 Pro Max ed Apple Watch 6 e SE in sconto oggi su Amazon

Giornata dedicata ai prodotti Apple su Amazon. Quest'oggi infatti il colosso di Seattle permette di portare a casa a prezzo ridotto tanti dispositivi della compagnia di Cupertino, tra cui le nuove AirPods Max, l'iPhone 12 Pro Max e gli Apple Watch 6 ed SE.

Sconti Apple su Amazon

Apple Watch SE (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero: 299 Euro (309 Euro)

Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport nero: 413,85 Euro (439 Euro)

Apple iPhone 12 Pro Max (128GB) - Argento: 1.188,45 (1.289 Euro)

Apple AirPods Max - Argento: 597,55 Euro (629 Euro)

Nella scheda dell'iPhone 12 Pro Max viene visualizzato come prezzo 1.251 Euro, a sua volta comunque inferiore rispetto a quello di listino, ma inserendolo nel carrello al momento del check out il sistema provvederà a stornare i 62,55 Euro restanti.

Lo stesso vale anche per le AirPods Max, per cui Amazon provvederà ad eliminare i 31,45 Euro restanti al momento del pagamento.

Su alcuni di questi prodotti Amazon garantisce anche la consegna rateale in cinque mensilità, alle condizioni molto vantaggiose previste dall'e-commerce, che non addebita alcuna tassa extra me semplicemente si limita a dividere per cinque l'importo complessivo. La disponibilità è comunque molto ampia su tutti e quattro i prodotti.