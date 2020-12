AirPods Max, utenti segnalano la formazione di condensa nelle cuffie

Le cuffie wireless AirPods Max presentate da Apple a inizio dicembre sono già oggetto di discussione online, specialmente su Reddit e Twitter, dove diversi utenti hanno iniziato a segnalare un problema alquanto insolito: la formazione di condensa nei padiglioni auricolari, anche durante un utilizzo completamente normale.

Stando infatti a quanto riportato da Cult of Mac, ripreso da altri siti come Gizchina e Wccftech e condiviso su Twitter dall’utente Donald Filimon (di cui potete vedere il post in calce all’articolo), dopo un uso prolungato delle AirPods Max gli utenti avrebbero notato un accumulo di condensa all’interno delle cuffie. Questo fenomeno non è raro, in realtà, ma trattandosi di padiglioni auricolari in metallo particolarmente aderenti l’acqua si formerebbe in maggiori quantità.

Alcuni utenti hanno specificato, fornendo anche immagini come quelle del tweet, che le cuffie inizierebbero a funzionare male piuttosto rapidamente e questo problema continuerebbe fino alla scomparsa completa dell’umidità. Ciò che renderebbe questo problema piuttosto grave è che si tratta di cuffie wireless di fascia alta dal costo elevato, pari a circa 629 Euro.

Finora online hanno fornito alcune spiegazioni al riguardo: quella più quotata e logica vede la sudorazione come causa principale dell’accumulo di sudore, dato che i cuscinetti lo intrappolerebbero particolarmente bene. Sono state pure offerte soluzioni come cover per cuffie di terze parti, ma si tratterebbe di una spesa ulteriore che, secondo gli utenti, andrebbe evitata preferendo una soluzione direttamente da Apple.

Intanto si parla anche della versione più economica di AirPods Max, rumoreggiata per un arrivo nel 2021 a un prezzo ridotto a circa 400 Dollari; o ancora, sul sito ufficiale della compagnia russa Caviar è apparso un paio di AirPods Max a 97.500 Euro, decorato con oro 750 e pelle di coccodrillo.