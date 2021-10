AirPods? Sono fuori moda: attori e influencer preferiscono gli auricolari con il filo!

Le nuove AirPods 3 sono state annunciate poco più di una settimana fa, mentre a inizio 2022 potrebbero essere mostrate le AirPods Pro 2. Tuttavia, un report di Mashable segnala che in alcuni Paesi le cuffie in-ear, specie quelle di Apple, sarebbero passate di moda, e molti utenti starebbero tornando ai tradizionali auricolari con filo.

Secondo quanto riportato da Mashable, infatti, numerosi influencer e personaggi del mondo dello spettacolo starebbero riscoprendo le classiche earphones Apple al posto delle AirPods: le ultime star "pizzicate" con delle cuffie wired, per esempio, sono le gemelle Mary-Kate e Ashley Olsen. Sull'onda del fenomeno è persino comparso su Instagram l'account WiredItGirls, che, intervistato da Mashable, ha dichiarato che "Il collegamento via cavo è un attitudine. È il modo in cui ti muovi nel mondo".

La creatrice dell'account, la ventiquattrenne Shelby Hull, ha preso ad esempio anche l'attrice e modella Lily Rose Depp, che nei suoi video su TikTok dimostra di prediligere le earphones con cavo rispetto a quelle wireless, mentre persino Vogue, già nel 2019, elogiava Bella Hadid per aver riportato in auge il famoso cavetto bianco di Apple.

Secondo Hull, le AirPods "non hanno il fattore 'ragazza cool'". Al contrario, la giovane dice di amare il segnale dato dalle earphones Apple, che "dicono solo 'per favore, non parlarmi, sono impegnata'. Le AirPods invece non lo dicono: parlerei comunque con qualcuno anche se indossasse le AirPods, ma quando hai un cavo addosso è chiaro, il messaggio è 'non avvicinarti'. Per questo sono l'accessorio perfetto".

Mentre le earphones tornano di moda, in alcuni Paesi le AirPods vengono viste di cattivo occhio: ad esempio, la TikToker Ruby Sutton, che si è spostata dagli Stati Uniti in Francia, ha dichiarato di aver ripreso ad utilizzare gli auricolari con il cavo perché "In Francia le AirPods danno un'impressione davvero cattiva".