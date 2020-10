AirPods Pro 2 ed AirPods 3 avranno un nuovo design: in arrivo nel 2021

Un nuovo rapporto pubblicato oggi da Bloomberg riferisce che Apple avrebbe intenzione di aggiornare la linea di AirPods il prossimo anno, con due modelli, tra cui le AirPods Pro di seconda generazione e le AirPods 3.

Le novità non finiscono qui, però, perchè sempre Bloomberg osserva che le AirPods 3 includeranno un nuovo design con form factor simile ad AirPods Pro, con stelo più corto e copriauricolari sostituibili. Non è chiaro se erediteranno dai modelli top di gamma anche il design in-ear, ma la cosa certa è che non sfoggeranno molte delle specifiche tecniche di fascia alta, tra cui la cancellazione del rumore. Apple però starebbe anche lavorando per migliorare la durata della batteria.

Per quanto riguarda le AirPods Pro 2, Apple vorrebbe apportare dei cambiamenti al design sostanziosi. L’obiettivo è eliminare lo stelo che sporge dal fondo: a quanto pare, il colosso di Cupertino punterebbe ad un design più arrotondato per riempire l’orecchio, come avviene con le Galaxy Buds. Lo sviluppo però sarebbe proceduto tra non poche difficoltà, in quanto l’integrazione delle antenne e dei microfoni in questo involucro più piccolo si sarebbe dimostrato “impegnativo”, ecco perchè non sono esclusi cambiamenti dell’ultima ora al momento del lancio.

Il lancio potrebbe avvenire nel corso della prima metà dell’anno, con un nuovo chip wireless.

Di recente AirPods Pro si sono aggiornate con lo Spatial Audio, che ha rappresentato una delle novità più interessanti a livello software