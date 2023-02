AirPods Pro 2 ed Apple Watch Series 8, sconti su Amazon per il weekend

Mentre partono i San Valentino Days di Unieuro, anche su Amazon si rinnovano le offerte di giornata. Tra i prodotti disponibili a prezzi ridotti troviamo Apple Watch Series 8 ed AirPods Pro 2.

Di seguito i dettagli:

Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular, 45mm) - cassa in alluminio color mezzanotte e cinturino sport color mezzanotte: 579 Euro (669 Euro)

- cassa in alluminio color mezzanotte e cinturino sport color mezzanotte: 579 Euro (669 Euro) Apple AirPods Pro di seconda generazione​​​​​​: 249,99 Euro (299 Euro)

Su Apple Watch Series 8 è anche possibile godere del pagamento in dodici rate mensili da 48,25 Euro a tasso zero ed interessi zero, con consegna senza costi aggiuntivi prevista per lunedì 13 Febbraio 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 5 ore e 19 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Per quanto riguarda AirPods pro 2, invece, le cinque rate sono da 50 Euro a tasso zero ed interessi zero. La consegna in questo caso è garantita per martedì 14 Febbraio 2023, e rappresenta senza dubbio un'ottima occasione anche per coloro che sono alla ricerca di un'idea regalo di San Valentino.