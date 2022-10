AirPods Pro 2, la batteria è più grande del 15% rispetto al primo modello: le differenze

A poco meno di un mese dall’annuncio ufficiale delle nuove AirPods Pro 2, avvenuto nel corso del keynote autunnale in cui abbiamo visto anche i nuovi iPhone 14, iniziano ad arrivare le prime informazioni sulle specifiche che Apple ha "nascosto" sul palco dello Steve Jobs Theater.

Alcuni documenti individuati da MySmartPrice, depositati da Apple presso gli organi di autorizzazione hanno svelato che i due auricolari integrano una batteria più grande del 15% rispetto alle AirPods Pro di prima generazione, che permettono di offrire un’autonomia aggiuntiva di 1,5 ore con cancellazione del rumore attivata, per un totale di 6 ore.

Nella fattispecie, gli auricolari hanno una batteria da 49,7 mAh, rispetto ai 43,24 mAh delle AirPods Pro 1.

Non sono segnalati incrementi significativi invece per la custodia di ricarica MagSafe, la cui batteria è da 523 mah, 4 mAh in più rispetto al modello precedente.

Nella documentazione ufficiale, Apple spiega che il case di ricarica MagSafe delle AirPods Pro 2 offre altre sei ore di autonomia, per un totale di 30 ore di ascolto con cancellazione del rumore abilitata. Tali dati sono ovviamente teorici, e variano a seconda dell'utilizzo che si fa.

Chiaramente, come avviene anche per iPhone, ad ottimizzare il comparto energetico ci pensa anche il nuovo chip H2.