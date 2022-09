AirPods Pro 2, cosa manca: niente Audio Lossless di Apple Music, Audio LE ancora incerto

Apple ha annunciato le AirPods Pro 2 durante il keynote di ieri, mercoledì 7 settembre. Le cuffie hanno una lunga serie di interessanti feature, tra cui lo Spatial Audio personalizzato e il nuovo chip H2, ma oggi, a qualche ora di distanza, scopriamo che le AirPods Pro 2 non avranno alcune funzioni che in molti aspettavano con ansia.

Partiamo proprio dallo Spatial Audio personalizzato, che non sarà disponibile su iPad e Mac fino a ottobre, dal momento che verrà implementato via software solo con iOS 16, iPadOS 16 e macOS Ventura. Se con iOS 16 il problema non si pone, visto che il sistema operativo sarà rilasciato il 12 settembre, la questione diventa più pressante su Mac e iPad, dal momento che iPadOS 16 e macOS Ventura sono in ritardo e arriveranno solo a ottobre, a qualche settimana di distanza dall'uscita delle AirPods Pro 2 sul mercato.

Allo stesso modo, il comunicato ufficiale di Apple per l'annuncio delle cuffie spiega anche che il supporto per le AirPods Pro 2 su Dov'è arriverà su iPad e Mac nel corso del mese di ottobre, mentre su iOS sarà disponibile fin dall'uscita degli auricolari, ammesso ovviamente di possedere uno smartphone aggiornato ad iOS 16.

Inoltre, pare che le nuove AirPods Pro 2 non supporteranno l'Audio Lossless di Apple Music. La feature era stata rumoreggiata già diversi mesi fa e secondo i leaker sarebbe dovuta arrivare in parallelo alle funzioni di Active Noise Cancellation e Transparency Mode, entrambe effettivamente implementate sugli auricolari, ma non è stata presentata dal colosso di Cupertino.

Infine, è stato confermato che le AirPods Pro 2 supportano il Bluetooth 5.3, così come gli iPhone 14. Tuttavia, resta sconosciuto lo stato del supporto per l'audio LE: quest'ultimo era tra le feature date per certe sulle AirPods Pro 2, ma non viene citato dai comunicati stampa di Apple o dalla scheda tecnica del prodotto sul sito web del colosso di Cupertino.



L'implementazione dell'audio LE, comunque, dovrebbe ridurre i consumi della batteria delle AirPods e al contempo migliorare la qualità della riproduzione audio. In linea puramente teorica, comunque, tutti i device con Bluetooth 5.2 o superiore possono supportare l'audio LE: non resta dunque che attendere conferme o smentite da parte di Apple in tal senso.