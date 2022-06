AirPods Pro 2: un dettaglio del design potrebbe deludere i fan?

Mentre gli ultimi rumor si sono occupati del possibile uscita delle AirPods Pro 2 entro la fine dell'anno, una nuova indiscrezione sposta di nuovo la lente su un argomento caro a molti: il design.

A quanto pare, infatti, secondo quanto riportato dai ragazzi di MacRumors, le ultime informazioni parlerebbero di una forte smentita rispetto ai primi rumor sul design di AirPods Pro 2.

Tanto per cominciare, sembra ormai confermato che anche questa seconda generazione di TWS Pro avrà lo stelo laterale, con una forma generalmente molto vicina all'attuale modello.

Se questo da un lato potrebbe deludere i fan dell'innovazione in casa Apple sul fronte estetico, potrebbe raccogliere la soddisfazione dei più affezionati all'attuale form factor. A migliorare la user experience, invece, dovrebbero essere i sensori per il rilevamento della cute, che consentirebbero di ottenere una maggior precisione per quel che riguarda l'individuazione dei contesti di utilizzo.

Attualmente, infatti, con i sensori di prossimità gli AirPods Pro sono in grado di individuare solo la presenza generica di una superficie vicina. Utili nella rimozione dal padiglione, certo, ma questo non gli impedisce di riprendere il playback se poggiati, ad esempio, su un tavolo.

Il sensore per la cute, invece, garantirebbe un risultato molto più accurato, definendo con precisione la superficie su cui sono poggiati gli auricolari, proprio come accade sui recenti AirPods di terza generazione.

A tal proposito, potrebbe interessarvi scoprire le differenze tra AirPods 2 e AirPods 3.