AirPods Pro 2 ed EarPods con porta USB-C ufficiali: rivoluzione in casa Apple

Che le novità in ambito di normative europee si sarebbero fatte sentire nel 2023 era chiaro ormai da tempo. Tuttavia, agli appassionati del mondo Tech può comunque fare una certa impressione sapere che durante l'evento Wonderlust c'è stato spazio anche per l'annuncio degli auricolari AirPods Pro 2 ed EarPods con porta USB-C.

L'annuncio è in realtà stato molto rapido, dato che è arrivato rapidamente in seguito al reveal di iPhone 15 e iPhone 15 Plus, anch'essi con porta USB-C (d'altronde, l'UE è stata chiara in merito alla direzione). La società di Cupertino sta insomma progressivamente dicendo addio allo standard Lightning, che per tanti anni ha rappresentato un elemento iconico dei prodotti Apple.

In ogni caso, chiaramente per quel che riguarda gli auricolari AirPods Pro 2 si fa riferimento a un nuovo case USB-C, mentre per quel che riguarda gli EarPods l'uscita USB-C si trova inevitabilmente all'altra estremità del cavo. Al momento in cui scriviamo non sono ancora noti dettagli in merito a prezzi e disponibilità di questi prodotti, ma staremo a vedere.

Ricordiamo per il resto che "Wonderlust" è principalmente l'evento dedicato agli iPhone 15, ma la società di Cupertino ha deciso di seguire la strada indicata dall'Europa anche con l'annuncio di questa novità lato auricolari. Questo nonostante il reveal dei precedenti AirPods Pro 2 sia arrivato solamente a settembre 2022, mentre gli auricolari di fascia media non ricevono un upgrade da tempo.