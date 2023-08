AirPods Pro 2 fa il pieno di feature: altre due novità dei TWS di Apple

Mentre cresce l'hyper per il tradizionale evento di presentazione dei nuovi device di Cupertino, abbiamo già avuto modo di illustrarvi alcune delle principali novità di AirPods Pro 2, auricolari true wireless premium di nuova generazione che puntano alla qualità e alla protezione dell'udito.

Tra le feature di cui vi abbiamo già parlato, una delle più importanti che Apple ha in serbo per la nuova generazione è sicuramente Adaptive Audio, che unisce il comfort dell'eliminazione del rumore con il meglio della modalità trasparenza consentendoci di rimanere protetti dal caos urbano senza rischiare di perderci la voce di chi ci sta intorno.

Altre due interessanti novità saranno Conversation Awareness, che capisce automaticamente quando stiamo parlando abbassando il volume della musica, e la possibilità di mutarsi o smutarsi durante le chiamate.

Tuttavia, ci sono anche altre novità, passate per un motivo o per un altro in secondo piano. Parliamo, ad esempio, di Personalized Volume, che consente di ottimizzare l'esperienza di ascolto regolando automaticamente il volume sulla base dei rumori ambientali tramite l'Intelligenza Artificiale.

Un'altra chicca di AirPods Pro 2 sarà Automatic Switching, feature che consente di spostare l'ascolto da un dispositivo all'atro in maniera ancora più affidabile e precisa rispetto a quanto avviene oggi, rendendo ancora più piacevole l'utilizzo dei nuovi auricolari su diversi device.