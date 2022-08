AirPods Pro 2, migliorano audio e batteria: merito del Bluetooth 5.2 e dell'audio LE

Stando agli ultimi rumor, le AirPods Pro 2 avranno una custodia con porta USB-C, ma la più grande novità delle nuove cuffie in-ear dovrebbe risiedere proprio nell'hardware degli auricolari stessi. A quanto pare, infatti, le AirPods Pro 2 supporteranno il Bluetooth 5.2, il che dovrebbe permettere loro di ottenere feature come l'audio LE.

A rivelarlo è un listing del database dei prodotti Bluetooth SIG, che spiega che Apple utilizzerà sia il Bluetooth 5.2 che il Bluetooth 5.3 per i suoi device. Benché sia ancora presto per parlare dell'uso del Bluetooth 5.3 da parte della casa di Cupertino, molti dei device in arrivo nei prossimi mesi da Apple potrebbero utilizzare lo standard di connettività Bluetooth 5.2.

L'utilizzo di tale standard per le connessioni Bluetooth potrebbe risultare particolarmente utile per le AirPods Pro 2, che, proprio grazie al Bluetooth 5.2, potrebbero ottenere il supporto per l'audio LE, il quale dovrebbe portare con sé numerosi miglioramenti nello streaming audio in wireless.

L'audio LE è una parte dello standard Bluetooth Low Energy, da cui deriva la sigla LE stessa. L'audio LE dovrebbe portare con sé una pletora di miglioramenti sulle AirPods Pro 2 e, per estensione, su qualsiasi auricolare wireless dovesse adottarlo: tra di essi troviamo una qualità dell'audio più elevata, una riduzione dei consumi (e dunque una maggiore durata della batteria interna delle cuffie), ma anche la possibilità di collegare due o più paia di AirPods allo stesso dispositivo.

Lo scorso luglio, la SIG aveva spiegato che i primi device con LE audio sarebbero arrivati nel 2022, ma per il momento non sono ancora stati annunciati prodotti con il supporto per tale tecnologia: con un lancio delle AirPods Pro 2 previsto a ottobre, dunque, il colosso di Cupertino potrebbe essere la prima azienda ad adottare il nuovo standard di connettività Bluetooth.