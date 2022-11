AirPods Pro 2 in offerta su eBay: sconto di 55 Euro sul prezzo di listino

Tornano in sconto, in vista del periodo natalizio, le Airpods Pro di seconda generazione che sono state lanciate da pochi mesi sul mercato. Direttamente da eBay, Monclick propone una riduzione di 55 Euro rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli dello sconto:

AirPods Pro (seconda generazione): 244 Euro (299 Euro)

La riduzione quindi è pari a 55 Euro, vale a dire il 18% in meno se si confronta con il prezzo di listino imposto dal colosso di Cupertino.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, però, la quantità disponibile è indicata come limitata e lo stesso rivenditore ne ha già vendute 598 unità, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Monclick Italia ha il 97% di feedback positivi, a fronte di 236mila recensioni da parte degli utenti. La consegna è prevista tra il 6 ed il 7 Dicembre 2022 per coloro che effettuano l'ordine quest'oggi. Monclick dà anche la possibilità di effettuare il reso entro 14 giorni con l'acquirente che paga le spese di restituzione.