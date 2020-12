Le AirPods Pro 2 si potranno controllare..con i denti?

A poche settimane dalla presentazione delle AirPods Max, continuano a circolare sul web altre informazioni sulle AirPods Pro 2, che al di la dei miglioramenti tecnici potrebbero includere un nuovo sistema di controllo della riproduzione.

Un nuovo brevetto scovato da Patently Apple e registrato dal colosso di Cupertino, infatti, parla di un nuovo sistema di controllo delle cuffie, mai visto prima. Nella licenza di descrive la possibilità di regolare la riproduzione musicale toccando il viso, scuotendo la testa o digrignando o sbattendo i denti.

Il brevetto descrive degli auricolari progettati per rilevare le azioni di input all'interno di una struttura, come il condotto auditivo, la testa o altre parti del corpo.

Patenlty Apple afferma che "l'utente può usare una parte specifica del proprio corpo, come la pelle del viso" e cita gli esempi dei denti, della testa o dei movimenti delle braccia. Ma non è tutto, perchè si descrivono anche delle azioni di input attraverso subvocalizzazioni e suoni vocali, ovvero al di sotto della soglia dell'udito umano: ad esempio, stringendo la mano ad un'altra persona (un'azione che ormai è uscita dalle nostre abitudini a causa della pandemia) o toccando un tavolo, si potrebbe mettere in pausa la riproduzione.

Chiaramente si tratta ancora di licenze, e non è escluso che siano state registrate solo per accrescere il portfolio di brevetti.