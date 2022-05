AirPods Pro 2, la produzione procede a gonfie vele: usciranno a fine anno

Dopo aver scoperto che le AirPods Pro 2 manterranno la porta Lightning, senza operare lo "switch" all'USB-C, è oggi un altro noto esperto del mondo Apple a rassicurare i fan sul fatto che i lockdown cinesi non abbiano influito sulla produzione delle cuffie in-ear di Apple di nuova generazione.

Nello specifico, l'informazione arriva dall'analista Ming-Chi Kuo, che spiega che la produzione delle AirPods Pro 2 inizierà a metà 2022 in Vietnam, poiché Apple sarebbe riuscita nel proprio piano anti-lockdown, con il quale l'azienda di Cupertino ha iniziato a dislocare parte delle proprie catene produttive al di fuori della Cina, in Paesi come il Vietnam e l'India, per evitare di subire i contraccolpi delle lunghe ed estese quarantene imposte dal Governo di Pechino alle grandi metropoli del Paese.

Nello specifico - spiega Kuo - Apple sarebbe riuscita a trasportare la produzione di AirPods Pro 2 in Vietnam in tempi molto brevi per via della relativa semplicità delle linee di montaggio richieste per gli auricolari di Cupertino, ma anche grazie al sistema industriale vietnamita, che presenta una grande quantità di manodopera e delle ottime infrastrutture. A ciò si potrebbero anche aggiungere degli aiuti economici e politici di Hanoi, specie dopo che Tim Cook ha incontrato in California il Primo Ministro vietnamita Pham Minh Chinh.

In altre parole, ciò significa che la produzione delle AirPods Pro 2 procede a gonfie vele e che il dispositivo non subirà alcun contraccolpo a causa dei lockdown cinesi: possiamo dunque aspettarci una release delle AirPods Pro 2 entro la fine dell'anno solare.

Tuttavia, Kuo spiega anche che replicare la stessa mossa con iPhone e Mac è molto più difficile, almeno sul breve periodo. Anche nel caso delle AirPods 2, infatti, Apple ha deciso di non traslare completamente la produzione in Vietnam, ma di spostare solo parti significative di quest'ultima nel Paese del Sudest asiatico. La creazione di catene produttive completamente al di fuori della Cina, infatti, sarebbe al momento quasi impossibile per Apple.