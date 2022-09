AirPods Pro 2 tra le protagoniste dell'evento Apple del 7 Settembre: lancio vicino

A poche ore dalla pubblicazione dei render della custodia di AirPods Pro 2, arrivano nuove conferme sulla presenza della prossima generazione di auricolari senza fili all’evento Apple del prossimo 7 Settembre 2022.

Ad esserne certo è infatti l’affidabile analista e giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, il quale ha affermato che le AirPods Pro 2 saranno probabilmente tra le protagoniste del keynote in cui saranno svelati i nuovi iPhone 14 ed Apple Watch Series 8.

Non si tratta certo di un fulmine a ciel sereno, dal momento che anche in passato erano emersi rumor di questo tipo e sono tantissimi i rapporti che suggeriscono che Apple sia pronta a svelare una nuova versione delle sue AirPods Pro a tre anni dal lancio della prima generazione.

Nessuna informazione sulla disponibilità ed i prezzi, tanto meno sulle specifiche tecniche. Sembra però praticamente certa la presenza di un nuovo design simile a Beats Fit Pro, che permetterebbe ad Apple di abbandonare l’iconico stelo che attualmente è presente sull’intera gamma AirPods. Chiaramente sono attesi anche miglioramenti a livello di prestazioni e della batteria, oltre che l’aggiunta di sensori di movimenti per il monitoraggio del fitness. Non sembra essere presente alcun sensore per la misurazione della febbre, come ipotizzato in passato.