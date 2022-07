AirPods Pro 2 senza sensore di frequenza cardiaca e temperatura corporea, ma con USB-C

A pochi giorni dalla pubblicazione delle nuove informazioni su AirPods Pro 2, il popolare leaker Mark Gurman nel nuovo numero della newsletter settimanale Power On torna a parlare della nuova generazione delle cuffie senza fili del colosso di Cupertino.

Gurman mette in dubbio i precedenti rumor, che volevano Apple pronta ad includere nelle sue cuffie un sensore per la frequenza cardiaca e per la misurazione della temperatura corporea. “Negli ultimi mesi, ci sono state voci sul fatto che il modello di quest’anno avrebbe acquisito la capacità di determinare la frequenza cardiaca o la temperatura corporea di chi le indossa. Mi è stato detto che nessuna delle due funzionalità arriverà probabilmente nell’aggiornamento del 2022” si legge nella newsletter, in cui il giornalista afferma anche che entrambe le funzionalità sono state prese in considerazione da Apple e potrebbero arrivare successivamente.

Nello stesso rapporto dello scorso mese, che aveva lanciato le indiscrezioni in questione, si faceva riferimento anche alla presenza dell’USB-C e del chip H1 aggiornato con la relativa funzionalità Dov’è. Gurman non smentisce la presenza del connettore USB-C, ma visto che praticamente ovunque si sta pensando al caricatore unico, appare molto probabile.

Nella giornata di ieri sono emerse informazioni secondo cui anche Apple Watch Series 8 potrebbe misurare la febbre.