AirPods Pro 2, niente USB-C: saranno le ultime cuffie Apple con porta Lightning

Secondo gli ultimi rumor, le AirPods Pro 2 di Apple avranno un connettore USB-C nella custodia di ricarica delle cuffie. Oggi, tuttavia, un nuovo leak sembra posticipare l'implementazione della porta USB-C addirittura al prossimo anno, ovvero alle AirPods in uscita nel 2023.

L'analista Ming-Chi Kuo ha infatti riportato che, a partire dal 2023, tutte le AirPods saranno lanciate con un case di ricarica con porta USB-C, come richiesto anche dagli standard dell'UE per il connettore unico. La notizia denota un'inversione di tendenza completa (per quanto obbligata) per Apple, che finora ha pubblicato solo cuffie dotate di custodia con connettore Lightning.

Con un'uscita delle AirPods Pro 2 nel corso del 2022, probabilmente nel mese di ottobre, è molto probabile dunque che le earbuds di fascia alta saranno le ultime ad utilizzare il connettore proprietario di Cupertino. Al contempo, a inizio 2023 anche gli iPad passeranno al connettore USB-C, a partire dall'iPad base di decima generazione, in arrivo proprio nei primi mesi del prossimo anno.

La notizia, però, potrebbe far storcere il naso a tutti coloro che si aspettavano, dopo i leak degli ultimi mesi, che le AirPods Pro 2 avrebbero avuto una porta USB-C a loro volta, trattandosi di prodotti premium pensati per durare nel tempo. In questo caso, gli insider sembrano ancora non essere d'accordo: per molti, infatti, la novità principale delle AirPods Pro 2 saranno i loro sensori biometrici, capaci di misurare febbre e battito cardiaco, mentre non vi saranno cambiamenti di peso nel design della custodia (e dunque anche del connettore di ricarica).

Secondo altri, invece, i sensori biometrici non arriveranno sulle AirPods Pro 2, che però saranno lanciate con una custodia dotata di connettore USB-C. Se c'è una cosa su cui tutti sembrano essere d'accordo, però, è che il design delle AirPods Pro 2 non cambierà, restando lo stesso del modello di prima generazione.