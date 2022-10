AirPods Pro 2, gli utenti lamentano problemi di sincronizzazione con l'audio

Dopo i bug iniziali con le AirPods Pro 2, che chiedevano agli utenti di cambiare la batteria, nelle ultime ore sono giunte altre segnalazioni da parte dei possessori dei nuovi auricolari senza fili di Apple.

A quanto pare, infatti, molti utenti si stanno rivolgendo a Reddit ed altri forum online per lamentarsi di un problema di allineamento con l’audio, che si verificherebbe quando l’audio spaziale ed il rilevamento dinamico della testa è disabilitato. A quanto pare, il suono all’interno delle cuffie si sposterebbe avanti e dietro, e provocherebbe anche ritardi con la sincronizzazione delle tracce audio con i video.

“Questo è il mio secondo paio di AirPods Pro 2 e l’audio sembra ancora spostarsi ed andare dappertutto. A volte può comprimere il volume di una canzone per poi aumentarlo casualmente. Ed ho il rilevamento della testa e l’audio spaziale disattivato afferma un utente in un post pubblicato su Reddit.

Un altro utente invece sostiene che il problema si verificherebbe principalmente nell’app di YouTube, ma in generale le segnalazioni si moltiplicano e con il passare delle ore aumentano. Qualcuno ipotizza anche che sia legato ad un bug con la cancellazione del rumore o la trasparenza adattiva, ma da Apple almeno al momento non sono giunti commenti in merito ed il problema non è stato riconosciuto in via ufficiale.