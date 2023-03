AirPods Pro 2021 in offerta su eBay a meno di 200 Euro: scopri il coupon!

Con l'inizio della primavera, è tempo di rimettersi in carreggiata con le passeggiate sotto al sole, in compagnia di buona musica o qualche podcast. E per questo motivo, eBay propone oggi uno sconto molto interessante sulle AirPods Pro 2021, che possono essere acquistate a meno di 200 Euro.

Le cuffie, nella fattispecie, sono disponibili a 197,91 Euro, in calo significativo rispetto ai 219,90 Euro di listino che però vengono visualizzati nella scheda prodotto. Per ottenere lo sconto aggiuntivo è però necessario inserire al momento del pagamento il codice sconto MARZO2023, che può essere utilizzato fino al 31 Marzo 2023.

La vendita è effettuata direttamente da eShopping Srl, un venditore professionale che ha il 99,2% di feedback positivi a fronte di oltre 80mila recensioni ricevute.

La spedizione e consegna a casa è garantita tra giovedì 23 e venerdì 24 Marzo 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, ed è possibile anche completare il ritiro in uno dei punti vendita dedicati sparsi sul territorio italiano.

Come metodo di pagamento sono accettati PayPal, Google Pay e le carte Visa, Mastercard ed American Express, mentre per le restituzioni il tempo massimo è di 30 giorni con il venditore che paga le spese del reso.