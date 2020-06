AirPods Pro si aggiornano con il nuovo firmware, ma non per quello che credete

Aggiornamento a sorpresa per le AirPods Pro. La società di Cupertino ha infatti iniziato la distribuzione del firmware 2D27 per i propri auricolari senza fili di fascia alta, ad un mese di distanza dal lancio dell'aggiornamento 2D15. Contrariamente a quanto sperato, però, non c'è lo Spatial Audio.

Si tratta infatti di un update di minore importanza, che probabilmente include solo correzione di errori e bug segnalati dagli utenti. Apple come sempre non ha diffuso il changelog ufficiale, e non è nemmeno possibile forzare l'aggiornamento a mano: per procedere con il download, infatti, è necessario collegare le cuffie ad un dispositivo iOS ed attendere qualche minuto fintanto che questo effettui l'installazione.

E' possibile verificare l'avvenuta installazione del nuovo firmware attraverso il menù Impostazioni ed il pannello "Generali", dov'è presente il tab "Informazioni su".

Nel corso della conferenza tenuta alla WWDC, Apple ha annunciato l'arrivo dello Spatial Audio su AirPods Pro, che porterà sugli auricolari un'esperienza di ascolto più immersiva con l'audio "ancorato" ed un campo sonoro rimappato ogni volta che ci si muove. Per godere di questa funziona però bisognerà attendere ancora un pò, in quanto il lancio è previsto per il prossimo autunno in concomitanza con il lancio del nuovo iOS 14, che probabilmente avverrà a Settembre.