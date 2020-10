AirPods Pro ed AirPods 2 in offerta da Unieuro per il weekend

Dopo aver discusso del nuovo volantino di Trony, ci spostiamo sul sito web di Unieuro per scoprire le offerte che propone la catena di distribuzione in questo weekend. Tra le promozioni troviamo anche due modelli di AirPods.

Le AirPods “classiche”, con case di ricarica Lightning, possono essere acquistate a 139 Euro, il 22% in meno rispetto ai 179 Euro di listino, per un risparmio di 40 Euro.

In sconto però ci sono anche le AirPods Pro, ovvero il modello in-ear con cancellazione attiva del rumore e modalità trasparenza. In questo caso il prezzo indicato nella scheda è di 212 Euro, ma inserendole nel carrello si può ottenere una altro 5% di sconto che porta il totale a 201,4 Euro: in questo caso quindi il risparmio è di quasi 79 Euro se si conta che il prezzo di listino imposto dalla società di Cupertino è di 279 Euro.

Unieuro garantisce la consegna a casa gratuita ed il ritiro in negozio a costo zero. Come sempre, non sono disponibili molte informazioni sulla data di scadenza delle promozioni, motivo per cui consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse. Ovviamente non si tratta dei prezzi più bassi raggiunti, ma comunque le offerte sono comunque interessanti. Fateci sapere cosa ne pensate attraverso la sezione commenti.