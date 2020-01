Le Airpods Pro di Apple tornano in sconto su Amazon

A diverse settimane dalle ultime offerte, tornano in sconto le AirPods Pro di Apple, le nuove cuffie senza fili caratterizzata da un buon sistema di cancellazione del rumore. Il prezzo proposto dalla società di Seattle oggi è più basso del solito, ma la disponibilità non è immediata.

Gli auricolari infatti possono essere acquistato a 254 Euro, per un risparmio di 10,99 Euro rispetto ai 264,99 Euro. Escludendo la promozione di Natale, si tratta di uno dei prezzi più bassi mai raggiunti dalle AirPods Pro sullo store della società di Jeff Bezos, che si occupa della gestione di spedizione e vendita.

Come dicevamo poco sopra, però, la disponibilità non è immediata ed infatti nel momento in cui stiamo scrivendo la spedizione è prevista solo per il 24 Gennaio 2020, con consegna in programma nei giorni successivi a seconda dell'opzione scelta.

Le AirPods Pro oltre a sfoggiare il sistema di cancellazione del rumore sono caratterizzate anche da un nuovo design in-ear, che massimizza le prestazioni e l'esperienza di ascolto. E' presente anche una modalità trasparenza utile soprattutto durante l'attività fisica per ascoltare il mondo intorno senza pregiudicare la qualità audio delle tracce. Inoltre, gli auricolari sono anche resistenti ad acqua e sudore, il che le rende ideali durante le attività sportive.