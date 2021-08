AirPods Pro ed Apple Watch SE tra gli sconti della domenica di Amazon

Non ci sono solo i Mega Sconti di Mediaworld in questa prima domenica di Agosto. Anche Amazon, infatti, come sempre propone delle interessanti promozioni sui prodotti d'elettronica ed informatica e nella giornata odierna troviamo a prezzo ridotto le AirPods Pro ed Apple Watch SE di Apple.

Di seguito gli sconti:

Apple Watch SE (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco: 278,10 Euro (309 Euro)

Cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco: 278,10 Euro (309 Euro) Apple AirPods Pro: 189,90 Euro (279 Euro)

Su entrambi viene garantita la consegna in tempi rapidi, entro martedì 3 Agosto 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro 5 ore e 7 minuti.

Su Apple Watch SE, Amazon propone anche il pagamento in cinque rate mensili da 55,62 Euro al mese, ad interessi zero e spese extra zero.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere accessori extra come le AirPods Pro, la custodia di ricarica per le cuffie, il dock magnetico per la ricarica di Apple Watch ed il cinturino a maglie in pelle.

Ovviamente la spedizione e vendita è gestita direttamente da Amazon, che garantisce tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche del programma di sottoscrizione.

Nessuna informazione invece sulla data di scadenza delle offerte, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.