AirPods Pro con case MagSafe ancora in sconto su Amazon

Non ci sono solo gli sconti su iPhone 13 su Amazon in giornata odierna. Il colosso di Seattle, infatti, propone anche una riduzione molto interessante sulle AirPods Pro con case di ricarica MagSafe, che possono essere acquistate ad un prezzo molto conveniente.

Nella fattispecie, le AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe del 2021 sono disponibili a 199,90 Euro, 79,10 Euro in meno rispetto ai 279 Euro di listino.

Il colosso di Seattle permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 39,98 Euro al mese, a tasso zero ed interessi zero. La disponibilità è invece immediata e la consegna a casa è garantita in pochi giorni se si effettua l'ordine rapidamente. Amazon dà anche la possibilità di aggiungere la protezione AppleCare+ per le AirPods Pro, della durata di due anni, a 39 Euro semplicemente spuntando la casella dedicata.

Non abbiamo alcune informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse nei confronti del prodotto.

Nella giornata di oggi però anche Euronics ha lanciato il nuovo volantino di San Valentino che propone un'ampia gamma di sconti fino al prossimo 16 Febbraio 2022: anche li ad essere interessati ci sono alcuni prodotti Apple, come l'iPhone 13.