AirPods Pro, continua la super offerta di Amazon: quasi 70 Euro di risparmio!

Continua la riduzione del prezzo per le AirPods Pro su Amazon. A qualche giorno di distanza dalle prime notizie, infatti, scopriamo che le cuffie senza fili di Apple possono ancora essere portate a casa al prezzo più basso di sempre.

AirPods Pro infatti sono disponibili a 212 Euro, rispetto ai 279 Euro di listino, per un risparmio di 67 Euro, pari al 24%.

Ricapitoliamo a grandi linee le specifiche tecniche delle cuffie: rispetto alle AirPods classiche infatti sono caratterizzate da un design in-ear con cancellazione del rumore per immergere gli utenti nel suono e la modalità trasparenza che permette di ascoltare il mondo circostante. Inoltre, grazie ai cuscinetti in tre taglie (che possono essere acquistati anche separatamente sul sito web di Apple), adattano automaticamente il suono alle orecchie, con l'equalizzazione adattiva. Sono inoltre resistenti ad acqua e sudore, un aspetto che le rende perfettamente adatte per le sessioni di allenamento. Il case di ricarica è anche wireless e garantisce oltre 24 ore di autonomia, ma includono anche l'attivazione rapida di Siri con il comando Hey Siri.

Con il nuovo sistema operativo iOS 14, inoltre, l'esperienza delle AirPods Pro si arricchirà con lo Spatial Audio, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine.

La consegna a casa è gestita da Amazon e garantita in pochi giorni.