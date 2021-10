Problemi audio con AirPods Pro? Apple estende le sostituzioni fino al 2022

Pochi giorni fa vi abbiamo parlato del possibile Rinvio alla fine del 2022 di AirPods Pro 2: a suffragare tale ipotesi vi è ora la scelta da parte di Apple di estendere il ciclo vitale delle AirPods Pro di prima generazione, prolungando di un anno il programma di riparazione e sostituzione per i dispositivi che presentano dei difetti di fabbrica.

La possibilità di sostituzione gratuita doveva esaurirsi il 30 ottobre 2021, a due anni esatti dal lancio delle AirPods Pro, ma Apple ha deciso di prolungarlo fino al 30 ottobre 2022. Il sistema pensato da Cupertino permette di sostituire le proprie AirPods Pro in caso di rottura dovuta a un problema hardware o a un errore di fabbrica, ed è stato pensato in seguito alle segnalazioni, appena dopo il lancio degli auricolari, di device che presentavano difetti al suono e soffrivano di rotture improvvise.

Secondo Apple, solo una piccola percentuale di AirPods soffre di questi problemi, e si tratta comunque di dispositivi prodotti prima di ottobre 2020. Il programma copre nello specifico le cuffie che presentano disturbi in caso di ambienti molto rumorosi, oppure che non funzionano a dovere quando l'utente sta facendo attività fisica o parlando al telefono. Infine, sono coperti anche gli auricolari in cui il sistema Active Noise Cancellation (ANC) non funziona in parte o del tutto.

Secondo alcuni utenti di Reddit, però, il colosso di Cupertino non si starebbe impegnando abbastanza: le AirPods successive a ottobre 2020 soffrirebbero infatti dello stesso problema, ma non sono incluse nel programma di riparazione di Apple. Intanto, l'azienda ha rilasciato un aggiornamento per AirPods Pro e Max che ne permette la localizzazione tramite l'app Dov'è.