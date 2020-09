AirPods Pro, disponibile il nuovo aggiornamento: arriva lo Spatial Audio

Apple ha silenziosamente aggiornato le AirPods Pro, con un update che introduce un'ampia gamma di novità di rilievo. Tra tutte, lo Spatial Audio annunciato durante la WWDC, ma anche lo switch automatico tra i dispositivi, un'altra funzione che il colosso di Cupertino aveva mostrato sul palco della conferenza di Giugno.

L'aggiornamento però è compatibile solo con iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e tvOS 14, la cui data di lancio sarà annunciata questa sera durante il keynote Apple.

Lo Spatial Audio, come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine nello speciale dedicato, introduce una nuova esperienza di ascolto, in cui l'audio resta di fatto "ancorato" ad una direzione indipendentemente da come si muove la testa.

E' presente anche il cambio automatico dei dispositivi, che sarà esteso anche alle AirPods e le Beats con il chip H1 proprietario.

Le novità sono state introdotte nel firmware 3A283, che viene installato in automatico quando le cuffie sono collegate ad un iPhone. Tuttavia, per vederle in azione è comunque necessario installare le ultime versioni beta di iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e watchOS 7. Se non avete intenzione di provare i nuovi sistemi operativi, invece, bisognerà aspettare ancora qualche giorno prima di mettere le mani sulle versioni definitive.