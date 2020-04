AirPods Pro, iPhone 11 ed il nuovo iPad Pro in offerta su Amazon

Dopo la super offerta sul TV Samsung di cui abbiamo avuto modo di parlare ieri, e che è ancora attiva, Amazon quest'oggi propone altre promozioni molto interessanti su prodotti d'elettronica ed informatica. In particolare, ad essere interessati sono vari dispositivi ed accessori Apple.

Le AirPods Pro, le cuffie senza fili con design in ear e cancellazione attiva del rumore, possono essere acquistate a 229,99 Euro, il 9% in meno rispetto ai 254 Euro precedenti, ma che si traduce in un risparmio importante se si conta che il prezzo di listino Apple è di 279,99 Euro.

Tra i prodotti Apple in offerta però troviamo anche il nuovo iPad Pro da 11 pollici, WiFi Only, con 256GB di memoria. Si tratta dell'ultimo modello presentato, con chip A12Z Bionic ed il nuovo modulo fotografico posteriore comprensivo di scanner LiDAR. Il colosso di Jeff Bezos lo propone a 977,99 Euro, 31,01 Euro in meno dai 1.009 Euro.

Su iPhone 11 da 64 gigabyte invece viene proposta un'offerta che permette di portarlo a casa a 729 Euro, il 13% in meno dagli 839 Euro proposti in precedenza, per un risparmio di 110 Euro.

Sulla maggior parte delle offerte presenti in questa lista i tempi di consegna sono brevi, ma come sempre consigliamo di tenere sott'occhio le indicazioni nella scheda.