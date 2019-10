AirPods Pro: un leak svela la data di lancio delle cuffie con cancellazione del rumore

Si torna a parlare delle AirPods Pro, le nuove cuffie di Apple che secondo quanto emerso dalla beta di iOS 13.2 dovrebbero includere un nuovo design e la cancellazione del rumore. Un nuovo tweet pubblicato dal leaker Ben Geskin suggerisce che il lancio potrebbe essere davvero dietro l'angolo.

Come si può vedere nel tweet presente in calce, Geskin afferma che le "AirPods Pro saranno mostrate la prossima settimana (tra martedì e venerdì) in un evento / sessione di hands on in programma presso gli uffici Apple con alcuni giornalisti".

E' bene precisare che il tweet è stato inviato nel pomeriggio di ieri, domenica 27 Ottobre, ecco perchè con ogni probabilità l'evento dovrebbe avvenire tra domani e dopodomani.

La presentazione delle nuove cuffie quindi sarebbe quanto mai vicina, ed Apple con ogni probabilità le lancerà sul mercato in concomitanza con il periodo natalizio, per sfruttare l'onda lunga dei primi due modelli che sono rapidamente diventati popolari in tutto il mondo.

Nessuna informazione invece sul MacBook Pro da 16 pollici, anch'esso trapelato tramite un'immagine scovata nella beta di macOS Catalina da alcuni sviluppatori. I follower hanno chiesto a Geskin delucidazioni in merito al possibile lancio del laptop, senza però ricevere alcun tipo di risposta. Alcuni parlano del 26 novembre come data di lancio, ma a riguardo non sono arrivate informazioni.