AirPods Pro, MacBook Air M1 ed Apple Watch Series 7 in offerta da Unieuro per pochi giorni

Nell’ambito delle nuove offerte a tempo di Unieuro, la catena di distribuzione propone una serie di promozioni davvero molto interessanti su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica. Protagonisti sono anche i prodotti Apple, che possono essere acquistati a prezzi ridotti.

Per i prossimi 3 giorni, fino al 24 Dicembre 2021, le AirPods Pro di seconda generazione possono essere acquistate a 197,99 Euro, il 29% in meno rispetto ai 278,90 Euro precedenti: la riduzione è davvero significativa e riguarda quello che attualmente è il modello top di gamma della linea.

Sempre nello stesso lasso di tempo, è possibile acquistare a prezzo ridotto, a 1199 Euro al posto di 1389 Euro il MacBook Air da 13 pollici con processore Apple M1, CPU 8-core e GPU 7-core, con SSD da 512 Gigabyte.

Infine, segnaliamo anche lo sconto sull’Apple Watch Series 7 nella configurazione GPS + Cellular e cassa da 41mm in alluminio verde con cinturino sport verde. Il prezzo imposto è di 499 Euro, il 7% in meno dai 539 Euro di listino.

Su tutti i prodotti in questione Unieuro propone la consegna a domicilio ed il ritiro in negozio gratuito, oltre che la possibilità di aggiungere lo Smile Service con copertura danni accidentali per 12 mesi che si aggiungono a quelli previsti dalla legge. Il costo è ovviamente variabile a seconda del dispositivo acquistato.